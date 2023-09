VIDEO Elitne postrojbe u filmskoj akciji pohvatale krijumčare kokaina: "Ovo je najeća zapljena u povijesti naše zemlje"

U združenoj akciji irske vojske, mornarice, zračnih snaga i elitne policije Irska je u utorak zaplijenila najveću količinu droge u svojoj povijesti. Pošiljka od 2253 kilograma kokaina procijenjene vrjiednosti 157 milijuna eura presretnuta je kod obale Corka na jugoistoku zemlje, objavila je irska policija.

Drogu je prevozio brod MV Matthew, koji je putovao iz Južne Amerike, rekao je glavni direktor porezne i carinske uprave Gerry Harrahill na tiskovnoj konferenciji u Dublinu u srijedu.

"Ovo je najveća zapljena droge u povijesti države", rekao je na istoj konferenciji Justin Kelly, pomoćnik načelnika irske specijalne policije An Garda Síochána.

Trojica muškaraca, u dobi od 31, 50 i 60 godina, uhićeni su pod sumnjom za organizirani kriminal, a ispituje ih policija svojim prostorijama u okrugu Wexford, navodi se u priopćenju Garde.

Policajci su rekli da je droga potjecala iz Južne Amerike i bila namijenjena kriminalnim skupinama u Irskoj, Ujedinjenom Kraljevstvu i Europi, piše CNN.

Videozapis koji su Irske obrambene snage podijelile na X-u prikazuje vojsku kako se brzo spušta iz helikoptera na palubu, dok se brod pokušava vratiti iz irskih voda.

The @IrishAirCorps played a pivotal role during the high profile joint security operation! Precision flying in tricky conditions was required to insert @defenceforces ARW operatives which resulted in the interception of a vessel carrying a substantial quantity of narcotics!👇 pic.twitter.com/fpryfYrsUa