VELIKA FOTOGALERIJA Prizori užasa koji su šokirali svijet: "Ugasili su struju i odjednom počeli pucati u svim smjerovima"

Godinu dana prošlo je otkako je palestinska militantna skupina Hamas izvela najveći teroristički napad na Izrael u njihovoj povijesti.

Napali su posjetitelje Supernova Festivala, vojne baze, naselja i kibuce na jugu Izraela.

Ukupno 1180 ljudi je poginulo - 695 Izraelaca i 71 stranac, uključujući i 38-ero djece. U napadima je ozlijeđeno 3400 vojnika i civila, a 251 osoba je oteta.

Tijekom posljednjih godinu dana 65 civila je ubijeno, drugi su oslobođeni u razmjenama zarobljenika, a vjeruje se da se njih još 97 nalazi u Gazi.

Snimke s festivala brzo su se proširile društvenim mrežama. Jedna od posjetiteljica festivala nekoliko dana nakon napada opisala je trenutke užasa.

"Ugasili su struju i odjednom su militanti upali i počeli pucati u svim smjerovima. Pedeset terorista u vojnim odorama stiglo je u kombijima", prisjetila se.

Izraelci obilježavaju prvu godišnjicu krvavog napada koji je zapalio širi sukob na Bliskom istoku.

Ceremonije i prosvjedi počeli su u 6:29 ujutro, u isto vrijeme kada je prije godinu dana počeo napad Hamasa.

Hamasov napad na izraelske zajednice u blizini Gaze doveo je do izraelskog vojnog odgovora. U posljednjih godinu dana izraelske vojne snage ubile su više od 42.000 ljudi u pojasu Gaze.

