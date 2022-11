Frontex, Agencija za europsku graničnu i obalnu stražu, objavio je koliko je građana Rusije ušlo u Europsku uniju i napustilo je.

Frontex je objavio da je u proteklih tjedan dana 28.164 građana Ruske Federacije ušlo u države članice Europske unije, što je 4200 više od tjedna prije. Istovremeno je 25.651 ruskih građana napustilo EU i vratilo se u Rusiju.

Od početka rata je više od 1,45 milijuna Rusa ušlo u Europsku uniju, a 1,42 ih se preko granica EU-a vratilo u Rusiju.

