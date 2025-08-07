FOTO/VIDEO Najrazorniji požar u desetljećima još uvijek bukti: Vatrena stihija progutala područje veće od Pariza

"Do ovog trenutka vatra nije stavljena pod kontrolu", rekao je za BFM TV Christophe Magny, jedan od predvodnika operacije borbe protiv požara u južnoj francuskoj regiji Aude.
Vatra u blizini granice sa Španjolskom započela je ranije ovaj tjedan, a već je poharala područje veće od Pariza. Vlasti upozoravaju da je to najveći šumski požar od 1949. godine.
S razornim požarima se bori i Španjolska, posebno na samom jugu države gdje se vatra približila turističkom odredištu Tarifi. Tamo je evakuirano nekoliko hotela i stambenih zgrada te pet tisuća vozila. Lokalni mediji pišu da je evakuirano i 1500 ljudi.
A massive forest fire in Aude, southern France 🇫🇷 (06.08.2025)
Znanstvenici upozoravaju da toplija i suša ljeta stvaraju veći rizik od požara u mediteranskoj regiji. Prema podacima Europske komisije, od početka godine u Europi je izgorjelo 353 tisuće hektara u 1478 požara.
EU-ova Služba za klimatske promjene Copernicus u četvrtak je objavila da je prošli mjesec bio treći najtopliji srpanj na Zemlji od početka mjerenja, a uključivao je rekordnu temperaturu u Turskoj od 50,5 stupnjeva Celzija.
Najtopliji i drugi najtopliji srpanj zabilježeni su 2023. i 2024. godine.
