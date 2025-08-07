FOTO/VIDEO Najrazorniji požar u desetljećima još uvijek bukti: Vatrena stihija progutala područje veće od Pariza

Francuski vatrogasci u četvrtak se drugi dan zaredom bore protiv najvećeg požara u gotovo osam desetljeća koji je progutao 16 tisuća hektara šume i usmrtio jednu osobu.

"Do ovog trenutka vatra nije stavljena pod kontrolu", rekao je za BFM TV Christophe Magny, jedan od predvodnika operacije borbe protiv požara u južnoj francuskoj regiji Aude.

Vatra u blizini granice sa Španjolskom započela je ranije ovaj tjedan, a već je poharala područje veće od Pariza. Vlasti upozoravaju da je to najveći šumski požar od 1949. godine.

S razornim požarima se bori i Španjolska, posebno na samom jugu države gdje se vatra približila turističkom odredištu Tarifi. Tamo je evakuirano nekoliko hotela i stambenih zgrada te pet tisuća vozila. Lokalni mediji pišu da je evakuirano i 1500 ljudi.

A massive forest fire in Aude, southern France 🇫🇷 (06.08.2025)



Over 16,000 hectares have burned, and 25 houses and 40 cars have been destroyed. pic.twitter.com/4lBrldVWAd — Disaster News (@Top_Disaster) August 6, 2025

Znanstvenici upozoravaju da toplija i suša ljeta stvaraju veći rizik od požara u mediteranskoj regiji. Prema podacima Europske komisije, od početka godine u Europi je izgorjelo 353 tisuće hektara u 1478 požara.

EU-ova Služba za klimatske promjene Copernicus u četvrtak je objavila da je prošli mjesec bio treći najtopliji srpanj na Zemlji od početka mjerenja, a uključivao je rekordnu temperaturu u Turskoj od 50,5 stupnjeva Celzija.

Najtopliji i drugi najtopliji srpanj zabilježeni su 2023. i 2024. godine.