Još jedna europska zemlja pooštrava kontrolu svoje granice

Francuska mora bolje kontrolirati svoje granice, rekao je premijer Michel Barnier u govoru francuskom parlamentu u utorak, gdje je iznio da će imigracija biti jedan od prioriteta njegove vlade.

Imigracija je postala užareno pitanje diljem Europe, potiče rast krajnje desnih stranaka, uključujući i u Francuskoj gdje je stranka Marine Le Pen obuzdavanje imigracije učinila jednim od svojih uvjeta za prešutnu potporu Barnierovoj manjinskoj vladi.

"Više ne uspijevamo kontrolirati svoju imigrantsku politiku na zadovoljavajući način", rekao je Barnier. "Hitno moramo imigraciju izvući iz ideološke blokade u koju su je neki stavili."

Dodao je da će Francuska pokušati slijediti sličan potez Njemačke u smislu kontrole vlastitih granica unutar Europe, i dalje se pridržavajući pravila Europske unije.

"Francuska će, dokle god je to potrebno, uspostavljati provjere na svojim granicama, kao što dopuštaju EU pravila i kao što je to učinila Njemačka", rekla je, no nije dodatno pojasnio.

U rujnu, Njemačka je ponovno uvela privremene granične kontrole, uključujući na svojim granicama s Francuskom, Belgijom i Nizozemskom, u sklopu borbe protiv ilegalne migracije i prekograničnih zločina.

Prema EU pravilima, zemlje šengenskog područja, kojime su obuhvaćene sve zemlje unije osim Cipra i Irske, smiju uvesti granične kontrole kao svoje posljednje sredstvo odvraćanja prijetnji unutrašnjoj sigurnosti ili javnom redu.

Barnier je također rekao da se neće suzdržavati od pokretanja pregovora s nekim zemljama o bilateralnim imigracijskim sporazumima. Dalje je rekao da bi htio uvjetovati vize stranim državljanima prema tome pristaju li njihove matične zemlje na povratak onih stranaca koje Francuska želi vratiti, aludirajući na neke sjevernoafričke zemlje.

