Fotoreporterka dala otkaz u Reutersu: Izdali ste svoje kolege

Kanadska fotoreporterka Valerie Zink dala je otkaz nakon osam godina rada u Reutersu, kritizirajući stav novinske agencije o Gazi kao "izdaju novinara" i optužujući je da "opravdava i omogućava" ubojstvo 245 novinara u palestinskoj enklavi.

"U ovom trenutku mi je nemoguće održavati odnos s Reutersom s obzirom na njegovu ulogu u opravdavanju i omogućavanju sustavnog ubojstva 245 novinara u Gazi", napisala je u utorak na društvenoj mreži X.

Zink je rekla da je osam godina radila kao dopisnica Reutersa, a njezine fotografije objavili su mnogi mediji, uključujući The New York Times, Al Jazeeru i druge diljem svijeta.

I can’t in good conscience continue to work for Reuters given their betrayal of journalists in Gaza and culpability in the assassination of 245 our colleagues. pic.twitter.com/WO6tjHqDIU — Valerie Zink (@valeriezink) August 26, 2025

Kritizirala je Reutersovo izvještavanje nakon ubojstva Anasa Al-Sharifa i ekipe Al Jazeere u Gazi, optužujući agenciju da pojačava izraelsku "potpuno neutemeljenu tvrdnju" da je Al-Sharif bio operativac Hamasa, što je "jedna od bezbrojnih laži koje su mediji poput Reutersa dužno i dostojanstveno ponavljali".

"Cijenila sam rad koji sam donosila Reutersu tijekom proteklih osam godina, ali u ovom trenutku ne mogu zamisliti da nosim ovu novinarsku propusnicu s bilo čime osim dubokog srama i tuge", rekla je Zink.

Naglasila je spremnost agencije da "ovjekovječi izraelsku propagandu" nije poštedjela vlastite novinare od izraelskog genocida.

"Ne znam što znači početi odavati počast hrabrosti i žrtvi novinara u Gazi, najhrabrijih i najboljih koji su ikada živjeli, ali u budućnosti ću sve svoje doprinose usmjeravati s tim na umu", dodala je, a prenosi Andalou.

"Dugujem svojim kolegama u Palestini barem toliko, i još mnogo više".

Govoreći o ubojstvu još šestero novinara, uključujući Reutersovog snimatelja Hossama Al-Masrija, u izraelskom napadu na bolnicu Nasser u Gazi u ponedjeljak, Zink je rekla: "To je bio ono što je poznato kao udar 'dvostrukim dodirom', u kojem Izrael bombardira civilnu metu poput škole ili bolnice; čeka da stignu liječnici, spasilački timovi i novinari; a zatim ponovno udara."

Zink je naglasila da su zapadni mediji izravno krivi za stvaranje uvjeta za ove događaje, citirajući Jeremyja Scahilla, koji je rekao da su veliki mediji - od New York Timesa do Reutersa - poslužili kao "pokretna traka za izraelsku propagandu", dezinficirajući ratne zločine, dehumanizirajući žrtve i napuštajući i svoje kolege i njihovu predanost istinitom i etičkom izvještavanju.

Rekla je da su zapadni mediji, "ponavljanjem izraelskih genocidnih izmišljotina bez utvrđivanja imaju li one ikakav kredibilitet" i napuštanjem osnovne novinarske odgovornosti, omogućili ubojstvo više novinara u Gazi u dvije godine nego u velikim globalnim sukobima zajedno, a istovremeno su doprinijeli patnji stanovništva.

Nove žrtve među medijskim osobljem u Gazi povećale su broj palestinskih novinara ubijenih u izraelskim napadima od listopada 2023. na 246.

Izrael je od listopada 2023. ubio više od 62.700 Palestinaca u Gazi. Vojna kampanja je opustošila enklavu koja se suočava s glađu.

Prošlog studenog, Međunarodni kazneni sud izdao je naloge za uhićenje izraelskog premijera Benjamina Netanyahua i njegovog bivšeg ministra obrane Yoava Gallanta zbog ratnih zločina i zločina protiv čovječnosti u Gazi.

Izrael se također suočava s tužbom za genocid na Međunarodnom sudu pravde zbog rata protiv enklave.