Turski predsjednik Tayyip Erdoğan razgovarao je s armenskim premijerom Nikolom Pašinjanom, a fotografije njih dvojice nasmiješenih mnogima nisu dobro sjele.

Na europskom samitu u četvrtak neformalno su se susreli turski, armenski i azerbajdžanski čelnici te je riječ o prvim pregovorima na najvišoj razini između Turske i Armenije otkad su krajem prošle godine te dvije zemlje odlučile pokušati popraviti odnose nakon desetljeća netrpeljivosti.

Turski predsjednik Tayyip Erdoğan razgovarao s armenskim premijerom Nikolom Pašinjanom i azerbajdžanskim predsjednikom Ilhamom Alijevim prije samita u Pragu.

Fotografije i snimke koje kruže pokazuju ugodno druženje armenskog premijera Pašinjana s Erdoğanom, a to mnogima nije najbolje sjelo.

"U redu diplomacija, ali smješkanje s ljudima koji su optuženi za ratne zločine protiv tvog naroda je nešto drugo", samo je jedan od komentara koji izazvali zgražanje, a mnogi su rekli da ne mogu gledati te fotografije.

Situacija je toliko kulminirala da je bilo apela da se izabere novi šef države.

