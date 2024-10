Florida sanira štetu od posljedica uragana Milton koji je protutnjao dijelovima Floride ostavljajući najmanje 16 mrtvih. Iako Milton nije izazvao katastrofalni val morske vode od kojeg se strahovalo na Floridi, jednoj od mnogih država koje je prije dva tjedna pogodio uragan Helene, operacija čišćenja za neke bi mogla bi potrajati nekoliko tjedana ili mjeseci.

"Otvara vam oči za ono što majka priroda može učiniti", rekao je za Reuters Chase Pierce iz zapadnog St. Petersburga, koji je sa svojom djevojkom vidio kako transformatori eksplodiraju, iskre frcaju i dalekovod pada u dvorištu.

Peti najjači atlantski uragan u povijesti, Milton, bi samo osiguravatelje mogao koštati do 100 milijardi dolara, kažu analitičari. Bijela kuća obećala je potporu vlade budući da se puni razmjeri štete još utvrđuju.

Dronovi su snimili iz zraka razmjere štete nakon uragana. Prizori su jezivi.

Snimku dronom pogledajte i OVDJE.

Snimka niže prikazuje razmjere štete u Grove i Manasota Key, na Floridi.

Drone video captures devastation from Hurricane Milton in Grove City and Manasota Key, Florida. pic.twitter.com/Wu8i1FlaOF