Sve je počelo snažnom kišom, a uragan je do obale Floride srećom oslabio s kategorije 5 na kategoriju 3. No i to je ostavilo itekakve posljedice.

Što se tiče oborina, najgore je prošao Saint Petersburg, grad od 260 tisuća stanovnika. Tamo je ukupno palo 400 litara kiše po četvrnome metru. To je količina zabilježena jednom u tisuću godina. Za usporedbu, prošle subote u Podgori palo je 140 litara.

Informacije o uraganu Miltonu - 2 Foto: Dnevnik Nove TV

I dok se kiša može uspoređivati, kod udara vjetra to je drugačije. Jer uragan nije ni bura, ni jugo, taj vjetar puše spiralno, a najintenzivniji je u svom središtu. Vjetrovi su u Tampi i okolici dosezali 165 kilometara na sat. Mnoge su kuće potpuno uništene, puno ih je ostalo bez krovova.

Na Floridi je od sinoć ukupno prijavljeno i 30-tak tornada. Tako da će se šteta još danima zbrajati.

Milton je treći i najsnažniji uragan na Floridi u godinu dana. Tako nešto nije se dogodilo od 1871.

