U ruskoj regiji Volgograd srušio se helikopter, a pilot je poginuo.

Ruski helikopter hitne pomoći srušio se u regiji Volgograd, pri čemu je pilot poginuo, izvijestila je u utorak ruska državna novinska agencija TASS.

"Helikopter medicinskog zrakoplovstva se srušio, jedan član posade je poginuo. Tijekom leta prijavio je kvar i tada je kontakt s njim izgubljen", rekli su iz hitne službe TASS-u.

Ostaci helikoptera su pronađeni oko pet kilometara od aerodroma.

Air ambulance helicopter crashed in the Volgograd region of russia. Pilot died.

