Odmaralište na plaži prepuno utvrda, glavna cesta obrubljena protutenkovskim jarcima – satelitska analiza otkrila je neke od opsežnih obrambenih sustava koje je izgradila Rusija dok se priprema za veliki ukrajinski protunapad.

Nakon nekoliko mjeseci pat-pozicije u Ukrajini očekivana ruska ofenziva vjerojatno će biti ključni za test ukrajinsku obranu. Analizom stotina satelitskih snimki BBC je ustanovio gdje su na jugu Ukrajine izgrađeni rovovi i drugi tipovi utvrda.

Radi se o četiri lokacije koje pružaju uvid o tome kakav protunapad Rusi očekuju i s čim bi se ukrajinska vojska mogla suočiti.

Iako je danas poznatiji zbog ruske aneksije 2014. godine, Krim je prije toga bio odmaralište poznato po svojim plažama. Danas je obala duga 25 kilometara prepuna obrambenih struktura koje su postavile ruske trupe.

Uz obalu su postavljeni ''zmajevi zubi'', betonski blokovi u obliku piramide dizajnirani da zapriječe put tenkovima i drugim vojnim vozilima. Iza njih je linija rovova, a uzduž rovova može se uočiti i nekoliko bunkera.

Moskva razvija nezaustavljivo oružje iduće generacije: Ukrajina ima sustav koji će ga uništiti?

Neki vojni stručnjaci smatraju da se radi o mjeri predostrožnosti, a ne znaju da Rusija očekuje napad s mora s obzirom na to da Ukrajina nije velika morska sila.

"Utvrde su vjerojatno postavljene da bi odvratile bilo kakvu ukrajinsku operaciju kojom bi se Krim napao s mora, a ne s kopna", rekla je obavještajna analitičarka Layla Guest.

Russia continued expansion of Belbek air base in Crimea over last six months, satellite imagery shows.



This base is one of several used by Russian aircraft operating over Crimea and southern Ukraine. https://t.co/A3CtWU87sl pic.twitter.com/lYhMjv8ns8