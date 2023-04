Vatra guta skladište goriva kod lučkoga grada Sevastopolja na okupiranom ukrajinskom Krimu, iznad kojega se izdiže visok stup dima. Do požara je došlo, kako tvrde Rusi, nakon navodnog ukrajinskog napada dronovima. Ukrajinska strana je to odbacila kazavši da nema nikakvih informacija o odgovornosti.

Gori skladište s gorivom u krimskom lučkom gradu Sevastopolju, rekao je guverner grada Mihail Razvožajev.

Fire at oil depot in Sevastopol in Crimea, occupation authorities blame Ukrainian drone https://t.co/pjvTALVDXp pic.twitter.com/Y9SpBswrQm — Liveuamap (@Liveuamap) April 29, 2023

Snimke ogromnog požara i visokog stupa dima koji se izdiže iznad grada šire se društvenim mrežama.

Oil depot on fire in Sevastopol: Russians say it was hit by a drone. No victims. pic.twitter.com/QgmOCe5rMW — Iuliia Mendel (@IuliiaMendel) April 29, 2023

Razvožajev, kojeg podupiru Rusi, napisao je na Telegramu da se požar proširio na oko tisuću četvornih metara i da prva izvješća pokazuju da ga je izazvao dron, piše CNN.

Na mjestu nesreće je 18 vatrogasnih brigada i 60 spasilaca, a očekuje se i dolazak vatrogasnog vlaka.

"Požar neće utjecati na opskrbu gorivom u Sevastopolju. Ove rezerve nisu korištene za opskrbu benzinskih postaja gorivom", objavio je Razvožajev, koji je novinarima rekao da su u napadu oštećena četiri rezervoara koji su izgorjeli, navodi agencija Ria Novosti.

More videos of the Russian Black Sea Fleet's fuel reserve on fire in Sevastopol



📹Various local Telegram channels and Twitter accounts pic.twitter.com/USTo67TE7u — Euromaidan Press (@EuromaidanPress) April 29, 2023

Navodno je riječ o ukrajinskom napadu. Od početka ruske agresije na Ukrajinu lani u veljači Krim, koji je Rusija anektirala 2014. godine bio je nekoliko puta meta napada dronovima.

Ruski dužnosnici za napade optužuju Ukrajinu. Glasnogovornik ukrajinskih oružanih snaga rekao je da nema nikakvih informacija koje bi sugerirale da je za subotnji požar odgovorna Ukrajina.



Okupacijske vlasti Sevastopolja neće evakuirati stanovnike iz područja požara, javlja ruska državna novinska agencija TASS.

Apocalyptic scenes in Kazachya Bay area in Sevastopol after Ukrainian UAV strike targeted a fuel tank. pic.twitter.com/pEEx3tlp93 — Clash Report (@clashreport) April 29, 2023



Jako raste broj mrtvih u današnjim napadima na Ukrajinu: Među žrtvama ima i djece

Putinov čelični stisak: Potpisao uredbu kojom se za izdaju uvodi doživotna kazna

''Riječ je o požaru 4. klase. Podaci o žrtvama se ažuriraju'', dodao je Razvožajev.