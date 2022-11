Iako ih većina ne voli, bube su itekako korisne. Neke od njih žvaču otpad od hrane i pretvaraju u gnojiva. Nakon četiri mjeseca, gnojivo se odvaja od sad već odraslih buba, i proces kreće ispočetka.

Ove bube mogu narasti i do 17 centimetara. Sve je počelo sasvim slučajno. Jednom Kolumbijcu, tada studentu, nije uspio eksperiment koji je početno planirao, ali je zato otkrio novu ulogu buba.

"Bila je to slučajnost. Prerađivali smo organsko gnojivo s glistama i nažalost crvi su uginuli. Tada sam pronašao kuglice koje su igrom sluačaja bile ličinke kornjaša. Nisam znao da su to kornjaši, ali sam odlučio da bih s njima mogao napraviti kompost. Bila je to samo hipoteza", rekao je German Viasus Tibamoso.

