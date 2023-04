FBI je uhitio člana Zračne nacionalne garde Massachusettsa za kojeg smatra da je povezan s curenjem povjerljivih američkih dokumenata, uključujući i one o ratu u Ukrajini.

FBI je uhitio 21-godišnjeg mladića čije je ime Jack Teixeira, javljaju američki mediji.

Do uhićenja je došlo nakon brze potrage američke vlade za identitetom osobe koja je objavila povjerljive dokumente na platformi popularnoj među igračima videoigara.

Teixeiru je prije uhićenja u četvrtak identificirao NYT kao vođu skupine u kojoj je postavljeno mnoštvo povjerljivih dokumenata, uključujući i one o ratu u Ukrajini, piše CNN, pozivajući se na osobu blisku istrazi.

A pic of Jack Teixeira he posted on social media - released by the NYT pic.twitter.com/IGZGUnN2Wb