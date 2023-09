VIDEO Pronađen bjegunac koji se skrivao više od 30 godina: Iz sudnice pobjegao netom prije izricanja presude

Uhićen je muškarac iz Louisiane koji je 1991. godine nestao tijekom suđenja za pokušaj ubojstva. Greg Lawson (63) SAD je izručen u četvrtak nakon što ga je FBI, uz pomoć anonimne dojave, locirao u Meksiku.

Optužen je da je prije više od 30 godina upucao muškarca u okrugu Bienville Parish. Lawson je iz sudnice pobjegao u trenutku u kojem je porota ulazila u sudnicu da bi objavila okrivljujuću presudu, izvijestio je AP.

FBI je na platformi X objavio video na kojem se vidi da je Lawson dočekan na aerodromu u SAD-u. Na snimci se vidi da se Lawson smije neposredno prije nego što mu je policajac stavio lisice.

The three-decades-long search for a man convicted of attempted murder is over, thanks to a tip received by #FBINewOrleans. This morning, 63-year-old Greg Lawson is back in a Louisiana jail awaiting action by Bienville Parish authorities. https://t.co/HGdL4xJvHg pic.twitter.com/kVLfx8O7dS