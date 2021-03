Spasilački timovi oslobodili su 220.000 tona težak brod Ever Given. Iskoristili su veliku plimu koju je donio pun mjesec.

Uprava Sueskog kanala objavila je da je "Ever Given" oslobođen. Nakon što su radnici uklonili 27.000 kubika pijeska s obale i uz pomoć plime koju je donio pun Mjesec, brod težak 220.000 tona oslobođen je.

Ogromni kontejnerski brod blokirao je promet u Sueskom kanalu, a oslobođen je tjedan dana nakon što se nasukao. 400 metara dug brod nasukavanjem je prije tjedan dana zatvorio najvažniji pomorski prolaz, piše Daily Mail.

"MV Ever Given ponovno je plovan od 4:30 u ponedjeljak. Trenutno je osiguran, a više informacija bit će poznato naknadno", objavila je tvrtka Inchcape Shipping Services, pružatelj pomorskih usluga, na svojem Twitteru.

The MV Ever Given was successfully re-floated at 04:30 lt 29/03/2021. She is being secured at the moment. More information about next steps will follow once they are known. #suezcanel #maritime pic.twitter.com/f3iuYYiRRi