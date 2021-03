Brod Ever Given nasukao se u Sueskom kanalu - 2

Uprava Sueskog kanala procijenila je da trebati ukloniti oko 20 tisuća kubnih metara pijeska da bi se pomaknuo ogroman kontejnerski brod koji je prije tri dana blokirao jedan od najprometnijih morskih pravaca u svijetu.

Brod Ever Given, dug gotovo koliko je Empire State Building visok, nasukao se na obalu kanala kad ga je zahvatila pješčana oluja s udarima vjetra do 40 čvorova. Loša vidljivost i teža upravljivost kumovali su havariji zbog koje sada stotine brodova s obje strane Sueskog kanala čeka na prolaz.

U izvlačenje broda zasad su uključena dva bagera, devet tegljača i četiri kopača na obalama koji uklanjaju pijesak s pramca broda. Trebat će ukloniti do 20 tisuća kubnih metara pijeska kako bi dosegli dubinu od 12 do 16 metara što bi brodu omogućilo plutanje.

Jedan od voditelja prometa u Sueskom kanalu ocijenio je da bi oslobađanje Ever Givena iz kanala moglo potrajati danima.

U akciju su se uključili i stručnjaci iz Nizozemske i Japana, potvrdila je kompanija Evergreen Marine u priopćenju.

Gotovo 12 posto svjetskog pomorskog prometa prolazi Sueskim kanalom, a dnevno njime prođe robe u vrijednosti oko 10 milijardi američkih dolara.

Ever Given je u vlasništvu japanske kompanije Shoei Kisen KK, a plovi pod zastavom Paname. Kompanija se u priopćenju ispričala svim brodovima i kompanijama koje će zbog nasukavanja pretrpjeti gubitke i kašnjenja. Za CNN su poručili kako očekuju zahtjeve za odštetama zbog incidenta, ali da im je trenutačno najbitnije oslobađanje nasukanog broda.