Čelnici američkog grada New Orleansa odlučili su evakuirati žitelje prigradskih naselja koju nisu obuhvaćeni protupoplavnim sustavima zbog približavanja tropske oluje Nate koja je već ubila 25 ljudi u Srednjoj Americi.

Nate je pred našim vratima i moramo biti spremni, kazao je gradonačelnik New Orleansa Mitch Landrieu.

Nate je trenutno u oluji kategorije 1 po snazi, no čelnici New Orleansa vjeruju da postoji velika opasnost zbog jačine vjetra i valova koji mogu dosezati tri metra. Područje New Orleansa je posebno osjetljivo na oluje nakon uragana Katrina koji je opustošio taj grad 2005. godine.

Stanje uzbune zbog dolaska Natea proglašeno je i u većem dijelu Floride, te državama Alabama, Louisiana i Mississippi. (Hina)