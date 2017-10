Izvanredno stanje proglašeno je u subotu četiri južne američke države, a uragan Nate je sve snažniji i već je stigao do Louisiane. Očekuje se da će uskoro ojačati u uragan 2. kategorije.

Louisiana, Mississippi, Alabama i dijelovi Floride izdali su upozorenja za uragan i naloge za evakuaciju. Uragan Nate bi Louisianu trebao udariti tijekom noći sa subote na nedjelju po lokalnom vremenu.

Vlasti New Orleansa, koji je prije 12 godina uništio uragan Katrina, odlučile su evakuirati žitelje prigradskih naselja koju nisu obuhvaćeni protupoplavnim sustavima.

#Nate is moving quickly to the NNW at 22 MPH with max sustained winds of 85 MPH. @NOAA #GOES16 pic.twitter.com/Je4cI6yBlY