Najmanje 10 ljudi ozlijeđeno je u pucnjavi u francuskoj četvrti američkog grada New Orleansa.

U pucnjavi u francuskoj četvrti u New Orleansu ozlijeđeno je 11 ljudi, potvrdila je lokalna policija. Priveli su jednu osobu koju se povezuje s napadom, no iz policije kažu kako zasad nitko nije uhićen.

Sve žrtve pucnjave prevezene su u bolnicu, a BBC javlja da su dvije osobe u kritičnom stanju. Prema prvima informacijama, nitko nije smrtno stradao.

UPDATE: The total number of victims in this incident is 11. A victim walked in at a local hospital for treatment. Investigation remains ongoing. #NOPDAlert

CORRECTION: An individual was detained near the scene. However, their possible involvement in this incident remains under investigation. No arrests have been made at this time. Investigation remains ongoing. #NOPDAlert