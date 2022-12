Europska središnja banka podigla je kamatne stope za 0,5 postotnih bodova. Američki Fed povećao je kamate, a smanjio procjene rasta BDP-a.

Europska centralna banka podigla je kamatne stope za 0,5 postotnih bodova. Odluka je donesena na temelju procjena inflacije za koju se predviđa da će dalje rasti.

Konkretno, procjenjuju da će kamatne stope i dalje morati značajno rasti stabilnim tempom kako bi dosegle razine koje su dovoljno restriktivne da osiguraju pravovremeni povratak inflacije na srednjoročni cilj od 2%. Kamatne stope trošak su pozajmljivanja novca i zato se katkad kaže da su "cijena novca".

Američka središnja banka

I Američka središnja banka u srijedu je povećala kamatne stope sporijim tempom nego u prethodnom razdoblju, kao što se i očekivalo na financijskim tržištima, no povećala je procjene inflacije, a smanjila procjene rasta gospodarstva u idućoj godini.

Nakon podizanja ključnih kamata za 0,75 postotnih bodova na četiri prethodne sjednice, Fed je u srijedu povećao cijenu zaduživanja za 0,50 postotnih bodova, u raspon od 4,25 do 4,50 posto, što je njihova najviša razina u posljednjih 15 godina.

Priopćenje američke središnje banke s posljednje ovogodišnje sjednice nije se značajnije promijenilo u odnosu na prošlomjesečno, pa je, među ostalim, ponovljeno da će daljnje povećanje stopa biti primjereno.

Na konferenciji za medije, nakon sjednice, predsjednik Feda Jerome Powell poručio je da je nužno nastaviti borbu protiv inflacije kako se očekivanja o povećanim cijenama ne bi ukorijenila.

"Podaci o inflaciji u listopadu i studenome su dobrodošle naznake usporavanja tempa rasta cijena. No, trebat će znatno više dokaza da je inflacija u trajnoj silaznoj putanji", kazao je Powell.

Ekonomske procjene, priložene uz priopćenje, sugeriraju da čelnici Feda očekuju da će kamatne stope u konačnici biti podignute više nego što se predviđalo u rujnu.

Srednja prognoza sugerira da će iduće godine stope biti podignute na konačnu razinu, na kojoj će se zaustaviti ciklus povećanja kamata, od 5,1 posto u usporedbi s rujanskom projekcijom od 4,6 posto. To znači da će Fed u idućoj godini vjerojatno povećati kamate za daljnjih ukupno 0,75 postotnih bodova, u raspon od 5 do 5,25 posto.

To pokazuje da čelnici Feda procjenjuju da će inflacija ostati visoka i u 2023. godini. Tako očekuju da će se rast potrošačkih cijena sljedeće godine usporiti na prosječno 3,1 posto s ovogodišnjih 5,6, no to je još uvijek više od 2,8 posto, koliko su procjenjivali u rujnu, i znatno iznad 2-postotnog cilja američke središnje banke.

Zbog viših kamata, Fed je snizio prognozu rasta bruto domaćeg proizvoda (BDP) u 2023. na 0,5 posto, dok je u procjenama iz rujna očekivao rast od 1,2 posto. Čelnici nekoliko velikih američkih banaka poručili su ovih dana da bi gospodarstvo iduće godine moglo uroniti u recesiju.

No, Powell i dalje smatra da je moguće 'mekano prizemljenje' gospodarstva. "Mislim da nitko ne može znati hoćemo li imati recesiju ili ne. A ako će je biti, hoće li biti duboka ili ne... To se jednostavno ne može znati", poručio je Powell.

Švicarska središnja banka povisila kamatnu stopu

I Švicarska središnja banka u četvrtak je povisila kamatnu stopu po treći put ove godine, na jedan posto, i tako se pridružila nizu drugih središnjih banaka koje su ovoga mjeseca povećale ili će ovih dana povećati cijenu zaduživanja kako bi suzbile inflaciju.

Središnja banka priopćila je da tim potezom želi uspostaviti protutežu „povećanom inflatornom pritisku i daljnjem širenju inflacije”, pišu agencije.

Središnje banke podižu kamate: Drastično pao i tečaj eura - najniži je u 20 godina

Inflacija se u toj zemlji i dalje kreće znatno iznad gornjeg 2-postotnog cilja banke, ali je znatno ispod rastućih stopa u susjednim europskim zemljama. Stopa inflacije u Švicarskoj ostala je prošlog mjeseca stabilna na tri posto, nakon što je u kolovozu dosegnula najvišu razinu u posljednjih 30 godina.

Europska središnja banka diže ključne kamatne stope: Hrvatski bankari objasnili što nas očekuje

Povećanje za 0,50 postotnih bodova u četvrtak uslijedilo je nakon što je u lipnju neočekivano povisila svoju referentnu kamatu po prvi put u 15 godina. Tada ju je središnja banka podignula s minus 0,75 na minus 0,25 posto, a od 22. rujna ušla je u pozitivno područje povećanjem od 0,75 postotnih bodova.

"Ne može se isključiti mogućnost dodatnog povećanja referentne stope SNB-a kako bi se osigurala stabilnost cijena u srednjem roku", stoji u priopćenju središnje banke.