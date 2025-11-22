Razotkrivena pozadina Trumpovog plana za Ukrajinu! Europljani su bijesni: "Witkoff treba psihijatra"

Donald Trump unio je pomutnju u jedne od najosjetljivijih pregovora koji se trenutačno odvijaju u Europi te potencijalno poremetio napore da se pronađe način financiranja Ukrajine u borbi protiv Rusije

Europski dužnosnici mjesecima, za sada bez uspjeha, pokušavaju osmisliti način za korištenje oko 140 milijardi eura imobilizirane ruske državne imovine, koja se najvećim dijelom nalazi u Belgiji, kako bi se poduprlo ukrajinsko ratno djelovanje. Novac je prijeko potreban, jer Ukrajini već iduće godine prijeti financijski kolaps, piše Politico.

Pregovori u Bruxellesu sada su u iznimno osjetljivoj fazi, rekli su diplomati, dok najviši dužnosnici pokušavaju dovršiti pravni tekst koji bi omogućio da se zamrznuta sredstva iskoriste za zajam ukrajinskoj vladi.

No novi američki plan u 28 točaka za prekid vatre nudi drugačiju ideju: korištenje iste imovine za američki program obnove nakon što se dogovori primirje. Dokument navodi da bi Sjedinjene Države dobile 50 posto profita.

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski upozorio je da novi Trumpov plan zemlju stavlja pred jedan od najtežih trenutaka u njezinoj povijesti - mogući izbor između gubitka vlastitog dostojanstva i gubitka ključnog partnera.

Više europskih diplomata i dužnosnika izrazilo je bojazan da bi prijedlozi Trumpovog izaslanika Stevea Witkoffa mogli u potpunosti srušiti izglede da svih 27 članica EU-a pristane na europski model zajma. Europski čelnici nadali su se finalizirati takozvani "reparacijski zajam" na ključnom summitu sljedećeg mjeseca.

Bivši francuski dužnosnik rekao je da je Witkoffova ideja "naravno, skandalozna". "Europljani se iscrpljuju tražeći održivo rješenje kako bi se imovina iskoristila za dobrobit Ukrajinaca, a Trump želi profitirati od nje", rekao je. "Ovaj prijedlog vjerojatno će svi odbiti."

Jedan visoki dužnosnik EU-a u Bruxellesu podsmjehnuo se prijedlogu i naglasio da, bez obzira na njegove želje, Trump nema ovlasti odmrznuti sredstva koja se nalaze u Europi. Dužnosnik iz jedne države članice reagirao je psovkama, dok je jedan visoki europski političar poručio: "Witkoff treba posjetiti psihijatra."

Pitanje korištenja imobilizirane ruske imovine jedno je od najtežih koje saveznici Ukrajine pokušavaju riješiti, zbog brojnih pravnih, političkih, sigurnosnih i gospodarskih rizika. Najveći je problem to što se većina imovine nalazi u instituciji Euroclear u Belgiji, što Belgiju čini osobito izloženom potencijalnoj ruskoj odmazdi.

Plan EU-a predviđa da se imovina upotrijebi za zajam Ukrajini, koji bi se morao vratiti samo ako Rusija pristane isplatiti ratnu odštetu Kijevu nakon sklapanja mirovnog sporazuma. No Belgija oklijeva dati zeleno svjetlo jer strahuje da bi mogla snositi financijske posljedice ako Rusija pokuša povratiti sredstva. Zbog toga je u sukobu s državama članicama koje traže bržu akciju u korist Ukrajine.

Europski diplomati i dužnosnici u petak su upozorili da Trumpov novi prijedlog dodatno otežava uvjeravanje Belgije. Dužnosnik jedne vlade EU-a rekao je da američki plan služi kao argument protiv napredovanja s reparacijskim zajmom, jer bi EU potom bio pod pritiskom Trumpa da odmrzne sredstva u sklopu poslijeratnog dogovora, što bi europske porezne obveznike moglo ostaviti odgovornima za vraćanje novca Rusiji.

Jedan diplomat dodao je da ideja da SAD profitira od imovine koja se nalazi u Europi "zvuči kao klasični Trump".

Detalji američkog plana još uvijek nisu jasni. No puni tekst od 28 točaka pokazuje da Trumpova administracija računa na zamrznuta sredstva, od kojih bi 100 milijardi dolara "bilo uloženo u američki vođene napore za obnovu i ulaganja u Ukrajinu". "Sjedinjene Države primit će 50% dobiti iz ove aktivnosti. Europa će dodati još 100 milijardi dolara kako bi se povećao ukupan iznos ulaganja za oporavak Ukrajine. Zamrznuta ruska sredstva koja se drže u Europi bit će odmrznuta", navodi dokument.

Preostala zamrznuta ruska imovine bila bi uložena u "poseban američko-ruski investicijski instrument, koji bi se koristio za zajedničke projekte u sektorima koji jačaju globalnu stabilnost i uzajamne ekonomske interese".

Plan od 28 točaka izazvao je ovoga tjedna veliku zabrinutost u europskim glavnim gradovima zbog straha da se Trump priprema prisiliti Ukrajinu na nepravedan mirovni sporazum koji bi koristio Vladimiru Putinu. Zelenski je u petak razgovarao telefonom s čelnicima Njemačke, Francuske i Ujedinjenog Kraljevstva kako bi uskladili daljnje poteze.

Europski čelnici uvjerili su Zelenskog da ostaju predani "pravednom" miru, stoji u priopćenju nakon razgovora. "Složili su se da svaki sporazum koji bi utjecao na europske države, Europsku uniju ili NATO zahtijeva odobrenje europskih partnera ili konsenzus među saveznicima", navodi se u izjavi.