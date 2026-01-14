Važan industrijski sektor tone u najdublju krizu, izgubljeno 100.000 radnih mjesta: "Još uvijek krvarimo"

Europski dobavljači autodijelova u posljednje su dvije godine najavili više od 100.000 otkaza, suočeni sa slabom potražnjom za vozilima i sve žešćom konkurencijom kineskih proizvođača.

Prema podacima koje je prikupilo europsko strukovno udruženje Clepa, a koje prenosi Financial Times, dobavljači su tijekom 2025. godine najavili ukidanje oko 50.000 radnih mjesta, nakon 54.000 otkaza u 2024. godini, što potvrđuje da se sektor i dalje nalazi u ozbiljnim teškoćama.

"Ovo je doista situacija bez presedana – u samo dvije godine najavljeno je više od 100.000 otkaza. Krvarenje još nismo uspjeli zaustaviti", rekao je glavni tajnik Clepe Benjamin Krieger.

Tijekom pandemijskih godina 2020. i 2021. dobavljači su ukupno najavili 53.700 otkaza, no potražnja na europskom tržištu ni danas se nije vratila na razine prije pandemije, dok je interes za nova električna vozila slabiji od očekivanog. Slabi rezultati doveli su do smanjenja proizvodnje kod brojnih proizvođača automobila diljem Europe, što je dodatno pogodilo tvrtke koje proizvode dijelove.

Industrija se istodobno suočava s intenzivnom konkurencijom iz Kine, čije kompanije povećavaju svoj udio na europskom tržištu. "Slon u sobi je Kina. Na tržište dolaze tehnički kvalitetna vozila po iznimno niskim cijenama", upozorio je Krieger.

Bosch, najveći svjetski dobavljač za automobilsku industriju, u rujnu je objavio da će do 2030. godine ukinuti 13.000 radnih mjesta, navodeći godišnji troškovni manjak od 2,5 milijardi eura, što je prošlog mjeseca izazvalo prosvjede zaposlenika.

Nakon što su Valeo, Forvia i Schaeffler još 2024. najavili tisuće otkaza, prošle je godine dodatno smanjenje radnih mjesta najavljeno i u Continentalovu odjelu za autodijelove, koji je u međuvremenu izdvojen pod imenom Aumovio.

Glavni izvršni direktor tvrtke Mahle, Arnd Franz, izjavio je za Financial Times da je "teško procijeniti" je li sektor dosegnuo najnižu točku ili će se izazovi nastaviti i tijekom 2026. godine.

Mahle je u studenome najavio ukidanje oko 1000 radnih mjesta, ponajprije u Europi i Sjevernoj Americi.

"Za 2025. imali smo znatno optimističnija očekivanja", rekao je Franz, dodajući da su opsežne američke carine koje je uveo predsjednik Donald Trump usporile potražnju za autodijelovima više nego što se predviđalo.

Pritisak na industriju, smatra Franz, dovest će do "vala konsolidacije u sljedeće dvije, a možda i tri godine, uz nužne prilagodbe proizvodnih kapaciteta".

Još je izravniji bio glavni izvršni direktor Valea Christophe Périllat, koji je prošlog studenoga upozorio da se industrija nalazi pred "darvinističkom transformacijom", istaknuvši da će bez zaštite Bruxellesa od kineske konkurencije Europa izgubiti dodatna radna mjesta.

Iako se električna vozila u Europi prihvaćaju sporije nego što se očekivalo, postupno napuštanje benzinskih i dizelskih motora dodatno opterećuje europske dobavljače koji su tradicionalno bili usmjereni na proizvodnju motora s unutarnjim izgaranjem.

Europska komisija razmatra mjere za zaštitu sektora, uključujući uvođenje pravila "proizvedeno u Europi" za ključne industrije, čime bi se osiguralo da se određeni udio komponenti proizvodi unutar kontinenta.

Dobavljači poput Valea zagovaraju prag od oko 75 posto kako bi se očuvalo postojeće stanje, no proizvođači automobila protive se tim prijedlozima, strahujući da bi ih obveza korištenja skupljih europskih dijelova učinila manje konkurentnima. Očekuje se da će mjere biti predstavljene krajem siječnja.

Krieger naglašava da bi europske tvrtke mogle ravnopravno konkurirati kineskima kada bi sve poslovale unutar istih okvira.

"Sigurni smo da bi i kineske i europske kompanije bile konkurentne pod jednakim uvjetima, ako za sve vrijede ista pravila", zaključio je.