Vulkan Šiveluč na ruskom Dalekom istoku erumpirao je u utorak ujutro i izbacio oblak pepela do 20 kilometara. Vlasti Kamčatke prate tok lave, a stanovnici obližnjih gradova upozoreni su da ostanu u domovima i nose maske.

Erupcija vulkana dogodila se oko 1 sat ujutro po lokalnom vremenu i dosegla svoj maksimum malo prije 6 sati, izvijestili su vulkanolozi iz lokalnog ogranka Ruske akademije znanosti.

Oblaci vrelog pepela uzdigli su se u nebo, a pratili su ih odroni kamenja i lava koja se slijeva s planine visoke 2500 metara iznad Tihog oceana.

