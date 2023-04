Hrvatska je već godinama veliki uvoznik energije, no sada se dogodio preokret! Od početka godine izvezli smo više struje nego što smo uvezli.

Kišovite praznike nitko ne voli, ali ove godine građani se imaju razloga radovati sivim oblacima. Zahvaljujući velikoj količini padalina, Hrvatska je u prva tri mjeseca ove godine bila neto izvoznik struje.



"Kad pada kiša, bujaju rijeke. A kad bujaju rijeke, HEP-ove hidroelektrane rade punom parom. Od početka siječnja do kraja ožujka ove godine proizvele su otprilike 30 posto više struje nego lani", izvijestio je repoter Dnevnika Nove TV Marko Biočina.



A kad je tako energetska samodostatnost Hrvatske - raste. "Ova godina je hidrološki počela jako dobro. Proizvodnja je više nego duplo veća od planirane proizvodnje u prva tri mjeseca. To naravno smanjuje potrebu za uvozom skuplje električne energije", objasnio je ravnatelj EIHP-a Dražen Jakšić.



Prošle godine su cijene struje otišle u nebo. Dijelom je to bilo zbog rata u Ukrajini, ali dijelom i zbog velike suše. Lani je pritok vode u hidroelektrane bio za trećinu manji od prosjeka. A ove godine pak 15 posto veći!

"Kad se to zbroji - ispada da smo ove godine dobili bitno više energije od kiše i snijega nego lani. Ta ekstra energija vrijedi oko 126 milijuna eura. Gotovo milijardu kuna nam je palo s neba", rekao je Biočina.



Građani izravno neće to osjetiti na svojim računima, jer je cijena struje regulirana Vladinom uredbom. Ipak, neizravno će itekako imati koristi.

"HEP je ostvario značajne gubitke u prošloj godini zbog kupnje skuplje uvozne električne energije, a prodaje po reguliranim cijenama koje su ispod tržišnih, zbog čega je akumulirani gubitak u HEP-u vrlo značajan. Ovo će na neki način pomoći prvenstveno HEP-u da smanji i prestane gomilati taj gubitak", kazao je Jakšić.



Bit će i manje potrebe za proračunske dotacije HEP-u. Taj novac potrošit će se na zdravstvo, školstvo... Ili gradnju solarnih elektrana koje nam trebaju kao idealni dodatak hidrocentralama. Jer kiša prije ili kasnije stane, a poslije nje uvijek dolazi sunce.

