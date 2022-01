Videozapisi koji kruže društvenim mrežama prikazuju ljude koji užurbano odlaze sa područja koje bi mogao zahvatiti tsunami nakon erupcije podmorskog vulkana.

Nakon što je eruptirao podmorski vulkan, pacifička država Tonga izdala je u subotu upozorenje na tsunami. Meteorološka služba priopćila je da je upozorenje za tsunami stavljeno na snagu za cijelu Tongu.

Subotnja erupcija bila je posljednja u nizu spektakularnih erupcija vulkana Hunga Tonga Hunga Ha'apai, javlja AP.

Videozapisi objavljeni na društvenim mrežama pokazuje kako veliki valovi prilaze obali, ljudi su počeli s evakuacijom, a netko je uspio zabilježiti i samu erupciju.

Tsunami videos out of Tonga 🇹🇴 this afternoon following the Volcano Eruption. pic.twitter.com/JTIcEdbpGe

Breaking: A tsunami warning is in effect for the island of Tonga after a volcanic eruption. A video shows a possible tsunami wave hitting the island. pic.twitter.com/rCarK7ShD8