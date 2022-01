U polju visokog tlaka, u stabilnoj atmosferi bit ćemo za vikend, naime, vrijeme će i dalje biti većinom sunčano i danju dosta ugodno.

Pred nama je još jedno hladno jutro: u većini krajeva bit će i sunčano, u kopnenim krajevima u početku uz nešto naoblake, a moguća je i jutarnja magla. Inače, temperatura će u noći s petka na subotu ponovno u minus, primjereno sredini siječnja: ako neće sad, kad će?

Tako u unutrašnjosti očekujemo od -6 do -1, u gorju možda i malo niže, a na Jadranu u subotu ujutro većinom od 5 do 10 stupnjeva. Na moru će ponovno zapuhati bura, uglavnom umjerena, no ponegdje, na karakterističnim mjestima, kao podno Velebita može biti i jaka.

U subotu poslijepodne će na kopnu prevladavati sunčano, povremeno uz umjerenu naoblaku, ali ugodno, bez značajnog vjetra te uz maksimalnu temperaturu, ovdje u središnjim krajevima oko 6, 7 stupnjeva.

Vrlo slično bit će i u Slavoniji i Baranji. Pretežno sunčano, uz malo sjeverozapadnog vjetra, te ugodno, ali zimski uz temperaturu oko 7, 8 stupnjeva.

I u gorskoj Hrvatskoj i na sjevernom Jadranu će u subotu prevladavati sunčano. U početku ponegdje u gorju, po kotlinama može biti kratkotrajne magle, no poslijepodne će posvuda biti i dosta vedrine. Na moru će puhati umjerena, podno Velebita mjestimice i jaka bura, s pokojim olujnim udarom. Najviša dnevna temperatura bit će između 12 i 15 stupnjeva, a u gorju većinom oko 4.

U Dalmaciji će se također nastaviti sunčano vrijeme. Ponovno će zapuhati bura, no bit će uglavnom umjerena, a obzirom da se u onom najtoplijem dijelu dana može očekivati i 15-ak, pa ponegdje čak i 17 stupnjeva, slobodno možemo reći da će dan biti idealan za šetnje uz more i u prirodi.

Stabilno i barem dijelom sunčano očekujemo i u nedjelju, iako će ujutro na kopnu ponegdje biti magle, ponegdje u nizinama moguće i dugotrajnije, pa će i danju ipak biti mrvicu hladnije nego u subotu. U ponedjeljak malo više oblaka, ali suho, a u utorak uz prolazno naoblačenje u istočnim krajevima može biti i malo kiše. No ona bi se pri tom mogla i smrzavati na tlu pa o tom valja voditi računa.

Što se tiče Jadrana, u nedjelju još pretežno sunčano, a krajem dana te u ponedjeljak je moguće malo kiše, no prije svega prema otvorenom moru. U utorak će zato ponovno biti više sunca. Puhat će jugoistočnjak, pa sjeverozapadnjak, pa bura. No temperatura se ipak neće značajnije mijenjati. Na moru ostaje ugodno i dalje.