Dva snažna potresa dogodila su se u srijedu ujutro blizu vulkana nedaleko od Reykjavika pošto je ovih dana službeno proglašen kraj njegove erupcije, a potresi su se osjetili i u islandskom glavnom gradu.

U 9:13 sati po mjesnom i po srednjoeuropskom vremenu prvi potres magnitude 4,1 dobrano su osjetili stanovnici prijestolnice, a deset minuta poslije uslijedio je još snažniji, magnitude 4,9, priopćio je Islandski meteorološki institut (IMO).

Epicentar potresa bio je sjeveroistočno od doline Geldingadalira, gdje je od 19. ožujka do 18. rujna erumpirao vulkan Fagradalfjall, trideset kilometara udaljen od Reykjavika, dodaje IMO.

Vlasti zasad nisu izvijestile o materijalnoj šteti.

Map of felt reports received so far following the #earthquake M4.9 in Iceland 43 min ago pic.twitter.com/nZdOK09JCu