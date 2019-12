Žena iz australijskog grada Adelaide pronađena je živa nakon fatalne erupcije vulkana na Novom Zelandu, pišu lokalni mediji.

Lisa Dallow bila je sa suprugom i 15-godišnjom kćeri na dvotjednom krstarenju. U trenutku erupcije obitelj je bila u obilasku Bijelog otoka. Dallow se sada nalazi u bolnici Hamilton s teškim opeklinama.

Pilot helikoptera Tom Storey kazao je za novozelandsku televiziju da je poletio na otok nakon erupcije kako bi pokušao pomoći, piše BBC. Izašao je iz helikoptera i prošao jednim dijelom otoka. "Kao da trčite kroz velike količine pudera, takav je osjećaj", kazao je Storey.

Aline Moura bila je na brodici koja je odlazila s otoka kad je došlo do erupcije pa se brodica okrenula i vratila pokupiti preživjele koji su bili na obali. "Neki ljudi rekli su da osjećaju veliku hladnoću. Mislim da je to jedna od reakcija kod opeklina", opisala je Moura.

U snažnoj erupciji vulkana na Bijelom otoku na Novom Zelandu poginulo je pet osoba, a brojni se smatraju nestalima. Iako istraga o njima još uvijek traje, za sada se zna da je među njima 23-godišnji lokalni vodič Tipene Maangi. Taj dan je trebao biti slobodan, no pozvali su ga da dođe odraditi slobodnu smjenu.

Nestala je četveročlana obitelj iz Sydneya - Anthony i Kristine Langford, i njihovo dvoje djece 19-godišnji Jesse i 17-godišnja Winona. Nestalima se smatraju i suprug i kćer pronađene Australke - Gavin Dallow i 15-godišnja Zoe Hosking.

Nestale su majka i kćer iz Australije - Julie i Jessica Richards. One su također bile putnice na kruzeru Ovation of the Seas. Vlasti pretpostavljaju da je većina nestalih poginula. Policija provodi istragu o cijelom događaju.

Prema dosadašnjim podacima, na otoku je u trenutku erupcije bilo 47 osoba. Spašene su 34 osobe, no većina njih je u bolnici na liječenju od teških opeklina. Liječnici poručuju da su kod nekih opekline vrlo teške i da su vjerojatnost njihova preživljavanja vrlo mala. Većina ih ima opekline na više od 30 posto tijela, a nekolicina je zadobila teške opekline dišnih puteva.

Pretpostavlja se da su tijela nestalih na otoku prekrivena debelim slojem pepela. Za sada je poznato da su na otoku, u trenutku erupcije, bili uglavnom turisti s kruzera koji je bio u blizini - 24 osobe iz Australije, devet s Novog Zelanda, četiri osobe iz Njemačke, dvije iz Kine, dvije iz Britanije i jedna iz Malazije.

Prve identificirane poginule osobe su turistički vodič Hayden Marshall-Inman iz Whakatane i turist iz Malezije.