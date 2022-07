Vladimir Putin gotovo cijelu minutu pred novinarima je čekao turskog kolegu i pritom djelovao prilično nervozno.

Došetao je do stolića i prekrižio ruke, spreman da dočeka turskog kolegu. No Recep Tayyip Erdogan nije došao odmah. Vladimiru Putinu to nije najbolje sjelo.

Dok je čekao, pred kamerama se nevozno premještao s noge na nogu, a novinarima nisu promaknule ni grimase koje je neprestano radio. Kad se Erdogan konačno nakon gotovo minute pojavio, Putin je raširio ruke, kao da se pita gdje je dosad.

Svjetski mediji raspisali su se o snimci, primjećujući kako je čekanje nepoznat teren za ruskog predsjednika s obzirom na to da je on taj koji druge svjetske lidere obično ostavlja da ga čekaju, nekad i satima.

Erdogan gives Putin a little taste of his own medicine pic.twitter.com/hY8RNuJRek — Alec Luhn (@ASLuhn) July 19, 2022

"Tih 50 sekundi koliko je Putin čekao Erogana, izgledajući izmoreno pred kamerama, dosta govore o tome koliko se toga promijenilo poslije Ukrajine", napisala je na Twitteru Joyce Karam, dopisnica za National News.

Karam špekulira kako je ovo mala Erdoganova slatka osveta za sastanak u Moskvi 2020., kada je Putina čekao dvije minute, prenosi The Guardian.

Turski mediji tada su pisali kako su Erdogan i i njegova pratnja poniženi, ostavljeni da čekaju u predsoblju, a snimke toga prenijeli su ruski mediji.

Vladimir Putin, Recep Tayyip Erdogan i iranski kolega Ebrahim Raisi u Teheranu su razgovarali o situaciji u Siriji, ali i blokadi ukrajinskog žita.

