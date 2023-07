Štrajk u pravosuđu mogao bi se još zakomplicirati, oglasio se Vrhovni sud: ''Ako ne dođe do dogovora do kraja ovog tjedna...''

U šestom tjednu štrajka u pravosuđu i dalje status quo. No predsjednica Sindikata državnih i lokalnih službenika i namještenika Iva Šušković otišla je korak dalje i poručila: ''Ili ćemo sjesti za stol ili ćemo obustaviti i hitne postupke koji se sada na sudu provode.''

''Mi smo spremni možda i za ono najgore ako će doći do toga'', potvrdio je sindikalni povjerenik Općinskog Državnog odvjetništva Velike Gorice Tibor Jakopović.

''Naše su plaće afričke, a standard europski''

Od 400 eura povišice ne odustaju. I Zorka Perkušić koja radi kao računovođa na Općinskom sudu u Splitu smatra da je to pravedno. 27 godina obračunava plaće svima na splitskom sudu i još 10 okolnih pa razliku itekako vidi: ''Naše su plaće afričke, a standard europski i mislim da prema zakonu o plaćama o kojem naš ministar stalno govori i dodatku, bez povećanja osnovice i koeficijenata nema ni povećanja naših plaća.''

Reagirao je i premijer Andrej Plenković i poručio da će u idućim danima ministar pravosuđa i uprave Ivan Malenica sjesti s njima za stol, ali i dao do znanja da se višem od dodatka koji su sada dobili na plaću, pravosudni službenici i namještenici ne trebaju veseliti.

''To je odluka Vlade koja bi većinu zadovoljila, ali s obzirom na to da smo mi na dnu te platne liste, mi jednostavno s takvim plaćama ne možemo pratiti inflaciju, uvođenje eura i sve što nam se događa'', upozorio je IT tehničar Županijskog suda u Velikoj Gorici Goran Arambašić.

Oglasio se Vrhovni sud

Sve prati i Vrhovni sud i poručuje: ''Ako ne dođe do dogovora do kraja ovog tjedna, Vrhovni sud će poduzeti adekvatne mjere radi rješavanja nastale situacije, o kojima će javnost pravovremeno biti obaviještena.''

Pravosudni spisi zbog štrajka se gomilaju. Da je u ovih 36 dana samo po jedan predmet stavljen sa strane na svakom sudu u Hrvatskoj, na hrpi bi bilo više od 2000 predmeta.

Glasnogovornica Općinskog suda u Splitu Dunja Rumora napominje: ''Radi se otežano. Međutim, o posljedicama samog štrajka moći će se govoriti na kraju godine kada će biti dostupni svi rezultati rada ovog suda.''

Kako što prije riješiti te zaostatke, još je jedan zadatak kojim će se, poručuju s Vrhovnog suda, predsjednik Vrhovnog suda Radovan Dobronić pozabaviti po isteku štrajka.

