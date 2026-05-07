Eksplozije odjekuju Iranom, državni mediji optužuju: Iza napada stoje Ujedinjeni Arapski Emirati

Iranski državni mediji izvještavaju o eksplozijama koje su se u četvrtak navečer čule u lučkom gradu Bandar Abasu te na otoku Kešmu.

Kako javlja novinska agencija Mizan, a prenosi Sky News, eksplozije u Kešmu uzrokovane su presretanjem nekoliko dronova od strane protuzračne obrane.

Agencija Tasnim izvijestila je da su dva manja drona oborena u Bandar Abasu, te da bi iza napada na mol na Kešmu mogli stajati Ujedinjeni Arapski Emirati. Poludržavna agencija Fars izvijestila je da se čulo više eksplozija te da je uzrok "neutvrđen".

U iranskoj prijestolnici Teheranu aktivirana je protuzračna obrana, izvještava iranska novinska agencija Mehr. Navodi se da se eksplozija čula i u Minabu, gradu istočno od Bandar Abasa. Oba se nalaze sjeverno od Hormuškog tjesnaca.

Prema riječima vojnog dužnosnika, kojeg prenosi iranska televizija IRIB, Sjedinjene Američke Države napale su iranski tanker u Hormuškom tjesnacu.

"Na neprijateljske jedinice ispaljene su rakete", rekao je dužnosnik, dodavši da je "neprijatelj pretrpio štetu i napustio područje".

Tri američka ratna razarača u blizini Hormuškog tjesnaca bila su meta iranske mornarice, objavila je iranska novinska agencija Tasnim.

Sjedinjene Američke Države zasad se nisu službeno očitovale o tvrdnjama da su njihovi razarači bili meta iranskog napada.