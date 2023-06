Jaka detonacija odjeknula Washingtonom i izazvala paniku, uskoro je objavljeno o čemu se radi

Veliki prasak čuo se u Washingtonu oko 15:30 u nedjelju prema tamošnjem vremenu.

Uzrok glasne eksplozije nije bio poznat u tom trenutku, a buka se čula i do Virginije, piše NY Breaking.

Među građanima se širila panika i nemir, a društvenim mrežama kružile su teorije kako je došlo do buke. Bilo je riječi i da se dogodio potres.

Iz američke domovinske sigurnosti kazali su da nema prijetnji u ovom trenutku, ali o uzroku eksplozije nisu se oglasili.

Terror Alarm na Twitter profilu objavio je da je riječ vježbama američke protuzračne obrane.

🚨Washington DC Explosion updates: US air defence drills conducted in the skies over Washington DC, Maryland, and Virginia caused a sonic boom, with terrified residents. ALL IS WELL.

"Glasan prasak koji se čuo u cijelom području DMV-a izazvao je ovlašteni let DOD-a. Ovaj je let izazvao zvučni prasak", objavio je Ured za upravljanje hitnim situacijama grada Annapolisa i tako potvrdio uzrok detonacije.

The loud boom that was heard across the DMV area was caused by an authorized DOD flight. This flight caused a sonic boom. That is all the information available at this time.