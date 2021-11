Devedeset jedna osoba je poginula, a više od 100 je ozlijeđeno u petak u glavnom gradu Sierra Leonea kad je eksplodirao kamion cisterna nakon sudara, objavili su središnja mrtvačnica i lokalne vlasti.

Vlada još nije potvrdila broj mrtvih, no upravitelj središnje mrtvačnice u Freetownu rekao je da je nakon eksplozije pristiglo 91 tijelo. Dodatnih 100 ozlijeđenih primljeno je u bolnice i klinike diljem glavnog grada, rekao je zamjenik ministra zdravstva Amara Jambai.

Među žrtvama su i ljudi koji su skupljali gorivo koje je procurilo iz oštećene cisterne, rekla je u postu na Facebooku Yvonne Aki-Sawyerr, gradonačelnica lučkog grada.

"Imamo puno žrtava, spaljenih trupala", rekao je Brima Bureh Sesay, čelnik nacionalne agencije za krizni menadžment, u videu s mjesta događaja. "To je grozna, grozna nesreća." Slike koje su se dijelile online pokazale su nekoliko teško opečenih žrtava kako leže na ulicama dok se požar proširio na trgovine i kuće u blizini.

