VIDEO Užas na tržnici! Eksplodirao tijekom najveće noćne kupovine, puno je mrtvih i ranjenih

U eksploziji automobila bombe na prometnoj tržnici u sirijskom gradu Azazu u subotu je stradalo najmanje sedam ljudi, dok je trideset ozlijeđeno, rekli su stanovnici i spasioci.

Kazali su da ja automobil eksplodirao tijekom najveće noćne kupovine nakon prekida posta tijekom muslimanskog mjeseca Ramazana.

"Vremenski je došlo u trenutku kada je najveća gužva”, rekao je Yaseen Shalabi koji je bio u blizini lokacije eksplozije i kupovao sa svojom obitelji.

A car bomb explosion in the city of Azaz resulted in at least 6 deaths and 20 injuries tonight. pic.twitter.com/3bpcETTBqt