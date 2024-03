Rusija otima američke državljane: "Nisu pružili nikakvo stvarno opravdanje da ga drže zatvorenog"

Naslovnica Wall Stret Journala gotovo je prazna, uz poruku: ovdje je trebala biti njegova reportaža. SAD ističe da je saslušanje na kojem je Evanu Gerškoviču produljen zatvor čista prevara, bez ijednog valjanog dokaza u godinu dana.

"Štoviše, nisu pružili nikakvo stvarno opravdanje da ga drže zatvorenog. To je zato što on i nije učinio ništa pogrešno. Novinarstvo nije zločin", kaže Karine Jean-Pierre, glasnogovornica Bijele kuće.

Uhićen je radeći na priči o Jevgeniju Prigožinu. U tezu da su ruske vlasti iskoristile stari stereotip o novinarima kao tajnim agentima uvjerena je i profesorica međunarodnih odnosa u New Yorku, inače pra-praunuka sovjetskog lidera Nikite Hruščova.

"Uklapa se u sve stereotipe. 'Mora da je špijun!' To je, dakle oportunizam. Pretvorili su ga u instrument. Znate, ruska politika pretvara ljude u instrumente", rekla je Nina Hruščova, profesorica na New Schoolu u New Yorku.

Nedugo pred invaziju na Ukrajinu na izlasku iz Rusije uhićena je trofejna košarkašica Brittney Griner. Zbog posjedovanja manje od grama ulja od hašiša u šokantnom je procesu osuđena na devet godina zatvora, sve dok ju SAD nije pristao razmijeniti za osuđenog trgovca oružjem Viktora Buta.



"Nastavit ćemo se odupirati pokušajima Rusije da koriste Amerikance kao žetone u pregovaranju", dodaala je Jean-Pierre.



Lista je sve dulja, a iz nekog razloga posebno su aktivne službe u sibirskom Jekaterinburgu. Za tamošnji je klub igrala Griner, a tamo je uhićena i balerina s ruskim i američkim državljanstvom, Ksenija Kareljina. Bila je u posjetu rodbini, a službeni povod za uhićenje je donacija 51 dolara fondu za pomoć Ukrajini. Tamo je uhićen i novinar Gerškovič.



"To što se dogodilo u Jekaterinburgu - ja ne znam, možda je tamo bilo i nekih drugih fragmenata, ali optužbe koje su iznijele naše specijalne službe ne odnose se na njegovu novinarsku djelatnosti", kaže glasnogovornca ruskog ministarstva vanjskih poslova, Marija Zaharova.

Prema neslužbenim informacijama, ruske vlasti uhićuju američke državljane kako bi ishodile zamjenu za svog profesionalnog atentatora Vadima Krasikova, koji služi kaznu zbog ubojstva u Njemačkoj. Ime tog FSB-ovog agenta spominjalo se i u razmjeni za naglo preminulog Alekseja Navaljnog, izvijestio je repoter Dnevnika Nove TV Marko Stričević.

