Tri su osobe poginule u eksploziji automobila u gradu Rejhanli u turskoj provinciji Hataj na granici sa Sirijom.

Turski predsjednik Tayyip Erdogan kazao je kako se, prema prvim informacijama, radi o terorističkom napadu. Na mjestu eksplozije je nekoliko vozila hitne pomoći i policije.

"Hatay Reyhanlı'da" patlama!

Patlamada 3 Suriyeli öldü. Saldırıyı yapamadan bombanın seyir halinde patladığı bildiriliyor. Ölenlerin patlamayı yapacak olan şahıslar olduğu belirlendi. pic.twitter.com/DaP2b0ITnU — İttihat Haber (@IttihatHaber) July 5, 2019

"Očigledno je da se u automobilu nalazila bomba. Prvobitne informacije s mjesta incidenta ukazuju na to da bi to mogao biti teroristički napad", rekao je on, prenose turski mediji.