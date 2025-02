Prema policiji, eksplozija bombe koja se dogodila u petak u džamiji u sjeverozapadnom Pakistanu, poznatom kao povijesno mjesto obuke afganistanskih talibana, ubila je najmanje šest vjernika tijekom molitvi.

Nekoliko drugih osoba je ozlijeđeno, uključujući i voditelja vjerske škole, Maulanu Hamid-ul-Haqa, sina pokojnog Maulana Sami-ul-Haqa, kojeg mnogi smatraju ocem talibana.

Regionalni policijski službenik Najeebur Rahman izjavio je da je Haq u kritičnom stanju, javlja Reuters.

Nijedna skupina nije preuzela odgovornost za napad. Napad se dogodio uoči muslimanskog svetog mjeseca Ramazana, koji će početi u subotu ili nedjelju.

Pakistan se bori protiv dvostrukih pobuna, jedne koje vode islamisti, a druge etnički militantni skupovi koji se zalažu za secesiju zbogc navodne nepravedne raspodjele prirodnih resursa.

“Terrorism is not something that is being conducted in dark corners of Pakistan. It's done in broad daylight” said the Indian External Affairs ministers a while ago. This blast in the several terror laboratories of Pakistan https://t.co/V6zeaq9GBE