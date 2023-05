Pročelje Zaklade Luisa Vuittona i glasoviti Trg Vendome u Parizu bili su u ponedjeljak ujutro pošpricani bojom, doznaje agencija France Presse od ekoloških organizacija Extincion Rebellion i Last renovation koje su preuzele odgovornost za ove dvije odvojene akcije izvedene nekoliko sati prije prvomajskih skupova.

Na video snimci objavljenoj na Twitteru skupina aktivista prolijeva narančastu i crvenu boju na ustanovu koja u ponedjeljak nije radila. Extinction Rebellion ovom akcijom cilja na luksuznu grupaciju LVMH koju optužuje za "poreznu optimizaciju".

"U sadašnjim društvenim prilikama kada se Francuzi zbog inflacije odriču jednog obroka u danu, bogatstvo velikih kompanija je neumjesno", rekao je glasnogovornik.

"Sindikalni zahtjevi za veće plaće imaju svu našu potporu", dodao je glasnogovornik smjerajući na povorku svih sindikata u prigodi Međunarodnog praznika rada.

Zaklada Louisa Vuittona, smještena u Bulonjskoj šumi, među najposjećenijim je muzejima u Parizu, a trenutno se u njemu održava izložba "Basquiat x Warhol, četiri ruke".

🚨#BREAKING: Extinction Rebellion activists cover the Louis Vuitton building in #Paris with paint.pic.twitter.com/zRRsz4Hgin