Žena vozila u krivom smjeru, prouzročila sudar: Dvoje mrtvih, troje djece u kritičnom stanju

Dvije osobe su poginule, a nekoliko drugih je teško ozlijeđeno u sudaru na autocesti u Njemačkoj koji je prouzročila žena koja je vozila u krivom smjeru, rekla je policija u nedjelju.

Nesreća se dogodila na autocesti A45 sjeveroistočno od Frankfurta. Troje djece 34-godišnje vozačice iz Bavarske su u kritičnom stanju, kazala je policija.

Žena se uključila na autocestu u krivom smjeru na raskrižju u Florstadtu te se pri velikoj brzini sudarila s automobilom kojim je upravljao 70-godišnji muškarac.

Muškarac je preminuo na mjestu događaja, a vozačica je podlegla ozljedama nedugo nakon sudara u bolnici.

Njen suprug i njihovo troje djece u dobi između 10 i 15 godina su teško ozlijeđeni.

Zbog sudara su svi bili zarobljeni u svojim vozilima te ih se trebalo osloboditi, kazala je policija. Dio ozlijeđenih je helikopterom prevezen u bolnicu.

Ured javnog tužitelja je od vještaka zatražio utvrđivanje točnog uzroka nesreće.