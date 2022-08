Dvije osobe su poginule nakon što ih je udario grom u četvrtak u blizini Bijele kuće u Washingtonu. Druge dvije osobe su ozlijeđene.

U bolnici su preminule dvije osobe nakon što ih je grom udario u četvrtak poslijepodne u blizini Bijele kuće u Washingtonu. Radi se o 76-godišnjaku i 75-godišnjakinji.

U trenutku snažne oluje bili su u parku Lafayette.

This appears to be video of the lightning strike outside the White House that critically injured 4 adults this afternoon.



Experts said 6 separate lightning strikes hit the same exact area within a fraction of a second. pic.twitter.com/Q06ibjsHMh