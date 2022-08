Četiri osobe teško su ozlijeđene nakon što ih je udario grom u blizini Bijele kuće u Washingtonu.

Četiri osobe teško su ozlijeđene u četvrtak u večernjim satima nakon što ih je udario grom u blizini Bijele kuće u Washingtonu. Tamošnje hitne službe izvijestile su kako su se dvojica muškaraca i dvije žene u trenutku snažne oluje našli u parku Lafayette kada ih je grom oborio na zemlju, prenosi BBC.

"Sve četiri osobe zadobile su kritične ozljede opasne po život. Brzo smo izašli na teren i prevezli pacijente u obližnje bolnice", priopćili su iz hitnih službi.

This appears to be video of the lightning strike outside the White House that critically injured 4 adults this afternoon.



Experts said 6 separate lightning strikes hit the same exact area within a fraction of a second. pic.twitter.com/Q06ibjsHMh