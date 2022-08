Stanovnici zagrebačke Ulice Bukov krč javili su nam kako već dva tjedna u njihovoj ulici curi voda iz puknutih cijevi, a iz gradskih institucija ne reagiraju.

"Prvi dio je počeo curiti prije dva tjedna. Druga cijev je puknula protekli vikend. Zvali smo komunalne redare i Vodoospskrbu. Ja sam išao tamo to prijaviti, rekli su da su upućeni u slučaj, ali nisu rekli kad će početi sanaciju", ispričao nam je stanar ulice Josip Sviben. Iako voda neprekidno teče, kaže da nemaju poplava u dvorištima, no on i susjedi za zgražaju nad količinom vode koja se troši uzalud dok su neki dijelovi zemlje pod restrikcijama korištenja pitke vode.

"To curi dva tjedna. Strah me znati koliko je to vode", kazala je druga stanarka Ulice Bukovački krč koja nam je poslala videe.

Puknuća cijevi u Zagrebu postala su redovita pojava. Gotovo svakog tjedna dio grada ostane bez vode zbog puknuća dotrajalih cijevi, ali inače ekipe za hitne intervencije brzo izađu na teren. Na naš upit o sanaciju u Ulici Bukovački krč iz Vodoopskrbe i odvodnje odgovorili su: "Nastavno na Vaš upit o puknuću cijevi u ulici Bukovečki krč, obavještavamo Vas da će se sanacija predmetnog kvara na vodoopskrbnom sustavu izvršiti u najkraćem mogućem roku".

VIDEO Potopljena Rijeka: Pogledajte kako je u noći na nedjelju izgledao centar grada

Pukla cijev u Dubravi

Inače, u petak, 5. kolovoza 2022. godine, zbog puknuća cjevovoda, dio potrošača u Ulici Orehovečki brijeg u Dubravi je bez vode.

"Radi se o puknuću cjevovoda za koje ne očekujemo da će prouzročiti značajniju štetu.

Pukla glavna magistralna vodovodna cijev kod Sinja, dio grada i okolica su bez vode

Za vrijeme radova opskrba vodom osigurana je putem autocisterne s oznakom "VODA ZA PIĆE".

Molimo građane navedenog područja za razumijevanje i strpljenje", javili su iz Holdinga te dodaju kako "učestalost puknuća cjevovoda i ostalih vrsta kvarova ne razlikuje se od višegodišnjeg prosjeka. Naše službe ulažu napore kako bi našim građanima u najkraćem roku omogućile normalizaciju vodoopskrbe".