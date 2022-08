"Izlazi! Izlazi iz mora!" urlao je i zapomagao dječji glas dok su dva morska psa plivala u plićaku pješčane plaže.

Morski psi nisu nikakva novost na jugoistočnoj obali SAD-a, ali njihova sve učestalija pojava u plićacima izaziva sve veću zabrinutost među kupačima.

Nakon što su prošlog tjedna prijavljena dva ugriza morskog psa u Jacksnovilleu na Floridi, ubrzo je osvanula nova snimka ovih predatora, koji su se ovaj put približili tik do obale. Nasreću, ovaj put nije nitko stradao, iako se može zaključiti da je u tom trenutku netko bio u moru budući da je dječji glas u panici vikao: "Izlazi iz mora!"

Huge sharks seen in shallow waters as terrified onlooker screams 'get out' at swimmershttps://t.co/krrKMsq0T9#Shark pic.twitter.com/w6aIQgkLdd