Sin mu je osumnjičen da je ubio Danku, a on se ljuti zbog salate: "Policija mi je prekopala vrt. Zar to nije žalosno?"

Dušan Janković, otac Srđana Jankovića, jednog od osumnjičenih za ubojstvo dvogodišnje djevojčice Danke Ilić, stao je u obranu sina i ustvrdio da njegova krivnja još nije dokazana te je najavio da će tužiti policiju ako Srđan bude oslobođen krivnje.

"Možete ići odakle ste došli. To još nije riješeno ništa, a vi već od jučer jurite i pišete svašta. Lažete tamo. Sve ste napisali što nije ni na pomolu, a kamoli da je istina. Odakle znaš ti da je on to učinio?", upitao je reportera Blica.

Na konstataciju novinara da je policija objavila da je njegov sin osumnjičen za zločin, Dušan je nastavio u istom tonu.

"Policija može lagati kako hoće. Tako i meni kažu, a on nije tako nešto učinio. Čekajmo da se dokaže na sudu. Oni još nisu pronašli djevojčicu, a pričaju da je sve gotovo. Nije gotovo, tek treba utvrditi. Nemoj unaprijed tvrditi nešto", napomenuo je.

Blic piše da je bio vidno ljut i nezadovoljan time što je policija, u potrazi za tijelom djevojčice, prekopala njegov vrt s posađenom zelenom salatom.

"Sve su uništili i razbacali stajsko gnojivo. Uništili su mi svu zelenu salatu, imat ćemo peripetije. Sve su mi uništili. Pogledajte što su napravili s ovom salatom. Zar to nije žalosno?", upitao je Dušan.

Sa svojim sinom, istaknuo je, nakon uhićenja nije imao prilike razgovarati ni pet minuta.

"Neću ništa reći dok ne vidim kako će ga suditi. Ako je kriv, kriv je. Ako nije, tužit ćemo policiju jer ga je maltretirala", najavio je.