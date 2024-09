FOTO Dunav toliko narastao da mađarski parlament izgleda kao otok

Fotografije Budimpešte možda izgledaju strašno, no mađarske vlasti uvjeravaju da su za sve ovo, a i gore od toga sasvim spremne. Vrhunac vodenog vala trebao bi biti u subotu, on bi trebao iznositi oko 8 metara, a službe su spremne za vodeni val do 9 metara.

Mađarski premijer Viktor Orban održao je jutros još jednu konferenciju za medije u kojoj je naglasio da je situacija ozbiljna, ali da razina spremnosti svih službi daje razlog za optimizam.

Otvorena je i telefonska linija za pomoć u slučaju poplave.

