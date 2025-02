Oči svijeta uprte su u München. Tamošnja sigurnosna konferencija okupila je svjetske političke moćnike i potvrdila ono što se nazire već neko vrijeme - ulazak Donalda Trampa u Bijelu kuću mijenja sliku svijeta.

Nakon jučerašnjih kritika koje je Europi uputio američki potpredsjednik J.D. Vance, europski čelnici danas su žestoko uzvratili. Poručuju mu da se ne upliće u europsku demokraciju.

"Nećemo prihvatiti uplitanje stranaca u našu demokraciju, naše izbore, u demokratsko formiranje mišljenja u korist te stranke. To se jednostavno ne radi, pogotovo ne među prijateljima i saveznicima. To odlučno odbijamo", poručio je njemački kancelar Olaf Scholz.

Još uvijek nema detalja oko pregovora koje je Trump najavio s Rusijom. U zamjenu za financijsku i drugu pomoć, Trump od Ukrajine traži polovicu zaliha rijetkih minerala. Neki mediji prenose da je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski to odbio potpisati.

Pred Europskom unijom puno je dogovaranja, usuglašavanja, promišljanja. Trump traži povećanja izdvajanja za obranu, prijeti uvođenjem carina, nameće jednostrana rješenja. Iz Pojasa Gaze želi iseliti Palestince.

Izjave američkog predsjednika i njegovog izaslanstva komentirala je potpredsjednica Europske komisije za Mediteran Dubravka Šuica.

"Te izjave su ipak malo neozbiljne od strane predsjednika Trumpa i ne vjerujem da uopće Europska komisija niti mi uopće ozbiljno razmatramo tu ideju, ali ne radi se o Komisiji nego nitko ozbiljan tu ideju ne razmatra", rekla je Šuica.

"Ovog trenutka se bavimo danom poslije, što znači rekonstrukcijom Gaze da vidimo kako to pitanje riješiti. To pitanje možemo riješiti jedino uz pomoć arapskih zemalja i uz pomoć SAD i ostalih međunarodnih partnera, na to računamo", dodala je.

"Dok se čeka razrješenje krize na Bliskom istoku, treba vidjeti razrješenje krize u Ukrajini. Već sljedeći tjedan u Saudijskoj Arabiji sastaju se američki i ruski dužnosnici. Razlog - priprema potencijalnog susreta Donalda Trampa i Vladimira Putina", zaključila je Šuica.

