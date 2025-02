Saborski zastupnik Mosta Nikola Grmoja objavio je da će se kandidirati za gradonačelnika Metkovića.

Kratku video poruku u kojoj je najavio svoju kandidaturu na lokalnim izborima u svibnju objavio je na društvenim mrežama. Kazao je, između ostalog, da mu ova bitka nije potrebna, ali odluku je donio.

"Mnogi su mi govorili da mi to ne treba, da je to povratak nekoliko koraka nazad, da sam nacionalni političar, ali ni mene ni Mosta ne bi bilo bez Metkovića. Svom gradu dugujem sve, a on nazaduje zbog nesposobnosti. Idemo zajedno svom snagom za Metković", poručio je Nikola Grmoja.

"Donio sam odluku izložiti se, izaći pred vas, i tražiti vaše povjerenje kako bismo Metković učinili boljim, ljepšim i uređenijim mjestom za život. Uz vašu pomoć odlučio sam reći dosta nazadovanju našeg grada", istaknuo je.

"Prometni i infrastrukturni nered u gradu, ulice koje se nekoliko puta asfaltiraju pa iznova kopaju, dvorana koja prokišnjava, milijunski sporovi koji našem Metkoviću vise kao mač nad glavom, diletantizam koji je dosad neviđen u povijesti našeg grada obvezuju me da istupim", kazao je Grmoja.

"Posvetit ću se samo Metkoviću i našim zajedničkim problemima, koje ću rješavati silnom energijom koju imam i koja vam je svima poznata. Imam ogromno političko iskustvo i nacionalnu prepoznatljivost i poznanstva koja ću iskoristiti za razvoj našeg voljenog grada", poručio je Grmoja Metkovkama i Metkovcima i dodao da će u jednom mandatu napraviti više nego sadašnji kandidat u dva.

