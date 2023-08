VIDEO "Sve granice do daljnjeg su zatvorene, a institucije raspuštene": Dramatični trenuci nakon državnog udara

Časnici su na televizijskom kanalu Gabon 24 rekli da predstavljaju sve sigurnosne i obrambene snage u srednjoafričkoj državi. Kazali su da su izborni rezultati poništeni, sve granice do daljnjega zatvore, a institucije raspuštene.

Novinar Reutersa je rekao da se u glavnom gradu Librevilleu nakon televizijskog obraćanja vojske mogla čuti glasna pucnjava.

Vlada države članice OPEC-a (organizacije zemalja izvoznice nafte) nije odmah komentirala događaj.

"U ime gabonskog naroda odlučili smo očuvati mir okončanjem trenutnog režima", poručili su časnici. Dok je jedan časnik čitao zajedničku izjavu, oko njega je desetak drugih tiho stajalo u vojnim uniformama i beretkama.

Pročitajte i ovo Privedeno 11 osoba VIDEO Pogledajte dramatičnu pomorsku potjeru krijumčara koji pokušavaju pobjeći sa četiri tone kokaina

Vojnici su se predstavili kao članovi Odbora za tranziciju i obnovu institucija. Državne institucije koje su proglasili raspuštenima uključuju vladu, senat, narodnu skupštinu, ustavni sud i izborno povjerenstvo.

Puč, bude li uspješan, predstavljat će osmi državni udar u zapadnoj i središnjoj Africi od 2020. Prevrati u Maliju, Gvineji, Burkini Faso, Čadu i Nigeru su potkopali demokratske procese u proteklih nekoliko godina.

Vojska je prošli mjesec preuzela vlast u Nigeru, čime je destabilizirala regiju Sahel i u situaciju uvukla svjetske sile, čiji su strateški interesi ugroženi.

Pročitajte i ovo Šire se teorije VIDEO Neobična poruka osvanula na nebu i ostavila ljude u čudu: Papa je prognan ili zatvoren?

Pročitajte i ovo Tajni dokumenti Luksuzna jahta razotkrila početak Putinova suludog plana: "Mobilizirajte posadu odmah, neka rade bez prekida!"

Napetosti su bile visoke u Gabonu usred straha od nereda nakon subotnjih općih izbora, na kojima je Bongo pokušao produžiti 56-godišnju vlast njegove obitelji dok se oporba zalagala za promjene u državi bogatoj naftom i kakaom, no u kojoj vlada siromaštvo.

Residents of Gabon gradually began to massively go out into the streets and fraternize with the military pic.twitter.com/3Yco39kqHX