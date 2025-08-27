Velika potraga za ubojicom policajaca: "Pretvorio se u čudnog čovjeka, nije priznavao zakone..."

U australskoj državi Victoriji traje velika potraga za muškarcomkoji je osumnjičen da je na svom imanju ubio dvojicu policajaca, a trećeg ranio.

Policija je potvrdila da traga za Dezijem Birdom Freemanom, "teoretičarom zavjere i samoproglašenim suverenim građaninom koji odbacuje vlast i zakone".

Freeman (56) ima dugu povijest sukoba s policijom, a njegova mržnja prema autoritetu dokumentirana je u objavama na internetu, videozapisima i sudskim spisima.

Policiju nazivao terorističkim nasilnicima

Nazivao je policiju "terorističkim nasilnicima", uspoređivao ih s nacistima i pokušao uhititi suca tijekom suđenja, piše BBC.

Manje od tjedan dana prije nego što je u Porepunkahu ubio dvojicu policajaca, njegova supruga Mali rekla je susjedu da je zabrinuta zbog njegova ponašanja.

Potraga za ubojicom u Australiji Foto: Afp

Mještani grada rekli su novinarima da je otac dvoje djece bio ljubazan i pristojan, ali da je tijekom pandemije Covida njegovo ponašanje postalo nestalno, a stavovi sve ekstremniji.

Freeman, rođen kao Desmond Christopher Filby, postao je javno poznat po svojim stavovima o zdravstvenoj krizi. Odbijao je nositi zaštitne maske u trgovinama, nije prihvaćao cijepljenje i sve glasnije izražavao nepovjerenje prema vladinim mjerama i lockdownima – koji su u Victoriji bili posebno dugi i strogi.

"Pretvorio se u prilično čudnog čovjeka"

"Od običnog seoskog tipa… normalnog lika kojeg biste stalno viđali u lokalnom nogometnom klubu, pretvorio se u prilično čudnog čovjeka. Upao je u neku zečju rupu i jednostavno nestao s radara."

U Australiji je taj pokret doživio veliki zamah tijekom lockdowna 2020. godine. Tadašnji glavni policijski povjerenik Victorije, Shane Patton, rekao je da su policajci bili prisiljeni "razbijati prozore automobila i izvlačiti ljude van kako bi dali svoje podatke" jer su odbijali odgovarati na pitanja ili pokazati dokumente.

Bilješka Australske savezne policije iz 2023. navodi da pokret ima "latentnu sposobnost poticanja nasilja". Godine 2021. Freeman je sudjelovao u pokušaju da tadašnjeg premijera države, Daniela Andrewsa, izvedu na suđenje za izdaju. Uhićen je ispred suda u Victoriji, gdje se okupilo oko 250 prosvjednika protiv vlade.

Freeman je više puta bio u sudnicama, najčešće zbog prometnih prekršaja. "Sram vas bilo", vikao je prošle godine na suca koji je odbio odbaciti njegove prometne prekršaje.

Tvrdio je da je bio pod prisilom kad ga je policija zaustavila, te da se branio snimajući ih mobitelom dok je odlazio. Obrazlagao je da se bojao da ga možda pokušavaju uhititi, što bi bilo "napad i otmica".

Pokušao uhititi suca

"Osjećao sam se ugroženo i progonjeno… čak i sam prizor policajca ili policijskog automobila… to je poput toga da preživjeli iz Auschwitza vidi nacističkog vojnika", izjavio je, prema sudskim dokumentima.

Isti spis pokazuje da je policiju nazivao "prokletim nacistima", "Gestapom" i "terorističkim nasilnicima". Na jednom od suđenja pokušao je uhititi suca i policajca tijekom rasprave o javnom pristupu nacionalnom parku.

"Ponašate se represivno. Morate odstupiti i sada ste u mom pritvoru i pod uhićenjem. Niste slobodni otići", rekao je sucu. Zatim je naredio policajcu da uhiti suca, a kada je policajac odbio, Freeman je rekao da je i on uhićen. Ignorirali su ga.

Susjedi kažu da Freeman i njegova obitelj žive u autobusu na parceli od 20 hektara. Mještani su novinarima rekli da su mislili kako ondje živi s još nekoliko ljudi, u svojevrsnom kompleksu, osiguranom velikim vratima i kamerama.

Naoružan je pobjegao u šumu

Australski mediji javljaju da su policajci ulazili u autobus kako bi ga pretražili kada su na njih otvorili vatru. Freeman je posljednji put viđen kako bježi u gusto šumsko područje u blizini.

Policija kaže da vjeruje kako je iskusan poznavatelj divljine, što otežava potragu. "Dobro poznaje šumu i tamo ima špilja, tako da će proći dosta vremena prije nego što ga pronađu", rekao je jedan susjed za ABC.

Policija je upozorila da je Freeman naoružan", a Sydney Morning Herald navodi da se vjeruje da je ukrao oružje policajcima koje je navodno upucao.